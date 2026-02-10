Жители дома в российском городе застряли в пробках во дворе из-за одной вещи

Жители ЖК в Казани пожаловались на двухчасовые пробки во дворах из-за сугробов

Жители жилого комплекса (ЖК) «Салават Купере» в Казани пожаловались на двухчасовые пробки, в которых им приходится стоять во дворе из-за огромных сугробов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По словам жителей дома на улице Айрата Арсланова, во дворе сугробы выше колена, из-за этого сложно проехать даже на автомобилях. Их сложно поставить на парковке из-за снега, который никто не убирает, а выезд их ЖК остался только один. На Горьковском шоссе рядом с ЖК тоже постоянно собираются пробки, поскольку водители бросают фуры вдоль дороги.

Администрация сообщила, что снегоуборочной технике мешают работать брошенные автомобили. Их пообещали забрать эвакуаторами.

