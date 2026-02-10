Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:14, 10 февраля 2026Экономика

Жители дома в российском городе застряли в пробках во дворе из-за одной вещи

Жители ЖК в Казани пожаловались на двухчасовые пробки во дворах из-за сугробов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Жители жилого комплекса (ЖК) «Салават Купере» в Казани пожаловались на двухчасовые пробки, в которых им приходится стоять во дворе из-за огромных сугробов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По словам жителей дома на улице Айрата Арсланова, во дворе сугробы выше колена, из-за этого сложно проехать даже на автомобилях. Их сложно поставить на парковке из-за снега, который никто не убирает, а выезд их ЖК остался только один. На Горьковском шоссе рядом с ЖК тоже постоянно собираются пробки, поскольку водители бросают фуры вдоль дороги.

Администрация сообщила, что снегоуборочной технике мешают работать брошенные автомобили. Их пообещали забрать эвакуаторами.

Ранее жители московского жилого комплекса (ЖК) на Малой Тульской улице пожаловались, что более 10 часов слушали пожарную сигнализацию.

