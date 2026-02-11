Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:32, 11 февраля 2026Экономика

Африканская страна предложила России золото

Посольство Ганы: Аккра очень заинтересована в экспорте золота в Россию
Кирилл Луцюк

Фото: Baz Ratner / Reuters

Гана хотела бы экспортировать золото в Россию. Об этом заявил посол этой африканской страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, Гана очень заинтересована в том, чтобы продавать России данный драгоценный металл. Посол заверил, что у Ганы уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года лидерами среди стран по закупке золота оказались Польша и Казахстан, которые приобрели 67,1 тонну и 32,4 тонны драгоценного металла соответственно. Что касается Ганы, то она вошла в десятку главных покупателей этого металла, наряду с Турцией, Чехией, Камбоджей, Катаром, Индией и Сербией.

По данным из открытых источников, Гана входит в топ-10 крупнейших производителей золота в мире. Золото обеспечивает основную долю экспортного дохода этой африканской республики. Объем его добычи со стороны крупных добывающих компаний вырос с 2,2 миллиона унций в 2012 году до 3,08 миллиона в 2022 году.

