Аккуратный москвич атаковал мужчину в метро и попал на видео

МВД: Москвич устроил потасовку в метро, возбуждено дело

Драка на станции метро «Пушкинская» Московского метрополитена попала на видео. Запись конфликта предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах видно, как мужчина сходит с эскалатора, аккуратно вешает куртку на ограждение и сразу же атакует мужчину, завязывается драка, их пытаются разнять другие пассажиры.

Зачинщик потасовки, 45-летний житель Москвы, объяснил, что конфликт начался после того, как его не пропустили на эскалаторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее появилось видео, как два мастера маникюра сошлись в схватке из-за рабочего места в салоне красоты в Санкт-Петербурге.