Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 11 февраля 2026Силовые структуры

Аккуратный москвич атаковал мужчину в метро и попал на видео

МВД: Москвич устроил потасовку в метро, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Драка на станции метро «Пушкинская» Московского метрополитена попала на видео. Запись конфликта предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах видно, как мужчина сходит с эскалатора, аккуратно вешает куртку на ограждение и сразу же атакует мужчину, завязывается драка, их пытаются разнять другие пассажиры.

Зачинщик потасовки, 45-летний житель Москвы, объяснил, что конфликт начался после того, как его не пропустили на эскалаторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее появилось видео, как два мастера маникюра сошлись в схватке из-за рабочего места в салоне красоты в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Чехова показала реакцию жениха на свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте»

    АвтоВАЗ рассказал про производство стильного кроссовера Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok