Схватка мастеров маникюра в салоне красоты российского города попала на видео

Суд Петербурга назначил штрафы двум мастерам маникюра за драку в салоне красоты

Два мастера маникюра сошлись в схватке после того, как не смогли поделить рабочее место в салоне красоты в Санкт-Петербурге. Видео женской потасовки опубликовала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

На кадрах видны две женщины, которые пинают друг друга ногами, хватают за волосы.

После драки у одной диагностировали ушибы, ссадины, кровоподтеки. В деле разбирался мировой судья судебного участка №142, куда поступили материалы в отношении двух мастеров маникюра. На них в полиции составили административные протоколы по статье КоАП о побоях.

Из материалов следует, что 12 июня 2025 года два мастера маникюра Надежда и Карина не поделили рабочее место в студии красоты. Дело в том, что в салоне лишь одно педикюрное кресло. Там сначала поработала Надежда, но, по мнению коллеги, не убрала за собой рабочее место, оставив там свои инструменты. Карина стала нервничать, потому что пришла ее клиентка, а она не может посадить ее в неубранное кресло. Их драку пришлось разнимать полицейским, приехавшим по вызову администратора.

Суд установил, что ссору начала Надежда, но в драке участвовали обе, к тому же действия Карины носили активный, а не оборонительный характер, поэтому первой назначен штраф в 15 тысяч рублей, второй — в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Чувашии глава Шемуршинского муниципального округа Сергей Галкин устроил драку с охотоведом.