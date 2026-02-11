Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:05, 11 февраля 2026Ценности

Актриса Ирина Горбачева вновь опубликовала обнаженное фото после набора веса

Актриса Ирина Горбачева опубликовала откровенное фото после набора веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_gorbacheva

Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева вновь снялась в откровенном виде после набора веса. Кадры появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Чики» опубликовала серию фото и видео, на одном из которых она предстала обнаженной, сидя на песочном пляже у воды. При этом в качестве аксессуаров артистка выбрала полосатую шляпу.

Пользователи сети восхитились публикацией Горбачевой в комментариях. «Шедевр», «Не пересматривать невозможно», «Ну что за великолепие», — написали они.

Артистка признавалась, что за полгода набрала 13 килограммов и в настоящий момент ее вес составляет 86 килограммов. По словам звезды, причинами тому стали стресс, гормональный сбой, проблемы с кишечником, ремонт и влюбленности.

В июне 2024 года актриса Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото стремлением к экспериментам. Она подчеркивала, что не стесняется своего тела, и называла откровенный внешний вид красивым, изящным и не пошлым.

