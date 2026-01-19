Актриса Ирина Горбачева поправилась на 13 килограммов и показала фото без ретуши

Актриса Ирина Горбачева призналась, что поправилась на 13 килограммов за полгода

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева поправилась на 13 килограммов и показала фото без ретуши. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Чики» опубликовала черно-белые снимки, на которых продемонстрировала фигуру в футболке и трусах. В описании под ними артистка рассказала, что за полгода набрала 13 килограммов и в настоящий момент ее вес составляет 86 килограммов. По ее словам, за этот период она столкнулась со стрессом, гормональным сбоем, проблемами с кишечником, ремонтом и влюбленностями.

Несмотря на сильные изменения в теле, Горбачева пытается принимать себя такой, какая она есть. «Я реально стараюсь смотреть на себя заново и другими глазами. Не глазами бывших, которые за лишние килограммы могли подщипнуть и сказать "ой, а что это у нас такое?". Я знаю, чего хочу, и делаю шаги, но теперь не за месяц тренировок и отказов от всего, а с помощью докторов и новых людей, которые взаимодействуют с телом не через насилие», — призналась она.

