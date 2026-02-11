Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 11 февраля 2026Экономика

Банк России снизил официальный курс рубля

Официальный курс евро вырос почти до 92,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Официальный курс рубля, установленный Банком России на 12 февраля, снизился к ведущим мировым валютам, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Доллар вырос на 25 копеек, до 77,46 рубля, евро поднялся на 53 копейки, до 92,47.

Российская валюта в целом сохраняет сильные позиции и с конца января остается в диапазоне 75-78 рублей за доллар, говорится в актуальном комментарии старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, поступившем «Ленте.ру». В условиях «по-видимому, не происходящих» активизации импорта, оттока капитала и сокращения предложения валюты экспортерами, а также «продолжения дипломатического процесса» курс доллара, вероятно, пока останется в диапазоне 75-80 рублей, отмечает она.

Как следует из данных Центробанка, юрлица в России в начале года сократили спрос на валюту с 3,7 триллиона рублей в декабре до 2,5 триллиона. При этом отмечалось, что продажи экспортеров на фоне снижения цен на нефть выросли месяц к месяцу с 4,7 миллиарда долларов до 5,1 миллиарда в январе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok