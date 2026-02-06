Реклама

Экономика
14:26, 6 февраля 2026Экономика

Стало известно о сокращении спроса на валюту в России

Банк России: Спрос юрлиц на валюту резко сократился в начале года
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В январе юрлица в России сократили спрос на валюту с 3,7 триллиона рублей в декабре до 2,5 триллиона, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Центробанком (ЦБ) РФ.

Уточняется, что рост показателя в конце прошлого года был сезонным, и теперь его уровень оказался близким к ноябрьским 2,2 триллиона рублей и сравнялся со средними значениями, зафиксированными в 2025-м.

Продажи экспортеров на фоне снижения цен на нефть выросли месяц к месяцу с 4,7 миллиарда долларов до 5,1 миллиарда в январе, отмечается также в обзоре.

Также в материалах указано, что среднемесячные значения покупок валюты физлицами составили 93 миллиарда рублей, а их суммарный объем — 1,12 триллиона. В то же время в декабре – январе показатель сократился до минимума с начала 2025 года, достиг 49 и 36 миллиардов рублей после уровня в 149 миллиардов в ноябре.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дальнейшее резкое падение курса доллара делают возможным текущие рыночные тенденции, поскольку «американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной», а российские власти проводят сбалансированную финансовую политику.

Согласно данным опроса аналитиков, проведенного ЦБ в феврале, прогноз по среднему курсу доллара в 2026 году снизился с декабрьских 90,3 рубля до 85 рублей.

