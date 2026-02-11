Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
18:17, 11 февраля 2026Культура

Билеты на первый спектакль с Ефремовым после УДО раскупили за несколько часов

В театре Михалкова заявили об ажиотаже вокруг нового спектакля с Ефремовым
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Билеты на первый спектакль с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО) раскупили за несколько часов. Об этом сообщили представители театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» в беседе с aif.ru.

Представители учреждения подчеркнули, что спрос на билеты был высоким. По их словам, ажиотаж был связан с премьерным статусом постановки «Без свидетелей», участием популярных актеров и ограниченным количеством зрительских мест. «Продажи велись в штатном режиме, без технических сбоев, превышения лимитов билетного фонда и без выпуска дополнительных билетов», — уточнили в театре.

Издание отмечает, что сейчас билеты на спектакль можно приобрести лишь на сторонних площадках по завышенным ценам. Так, билеты в бельэтаж изначально стоили 8 тысяч рублей, а теперь на сайтах бесплатных объявлений их предлагают за 12 тысяч рублей. Билеты в партер можно приобрести за 35 тысяч, также с наценкой.

Ранее актриса Людмила Поргина объяснила ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым тем, что зрители соскучились по артисту и по-прежнему его любят. По ее словам, Ефремов справится с доверенной ему ролью, поскольку не растерял своих навыков и не утратил талант.

