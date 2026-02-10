Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:13, 10 февраля 2026Культура

Ажиотаж вокруг первого спектакля с Ефремовым после УДО объяснили

Людмила Поргина: Зрители соскучились по Михаилу Ефремову
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актриса Людмила Поргина объяснила ажиотаж вокруг первого спектакля с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения (УДО). Ее слова приводит «Газета.Ru».

Поргина заявила, что зрители соскучились по Ефремову и по-прежнему его любят. «Он провел столько лет в колонии, и вернуться на сцену — это была его мечта», — отметила артистка.

По словам Поргиной, актер справится с доверенной ему ролью в спектакле, поскольку не растерял свои навыки и не утратил талант. Она отметила, что Ефремов «выстоит», если его не будут «оскорблять и обзывать» в прессе.

«Я уверена, что он сейчас будет работать очень хорошо. Он ведь заявил, что больше не будет пить», — заключила Поргина.

Ранее руководитель PR‑агентства Роман Масленников заявил, что постановке «Без свидетелей» гарантирован успех. Он отметил, что Ефремов после УДО собрал бы полный зал даже с детской ролью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    «Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

    Привычный напиток оказался защитником зубов от кариеса

    В ЕС предложили дистанцироваться от украинского конфликта

    ВСУ атаковали Крым

    Водонаева заступилась за обруганную из-за лишнего веса Семенович

    Получившую российский паспорт пенсионерку осудили на 15 лет за перевод гривен

    В России захотели отменить обязательную прописку по месту жительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok