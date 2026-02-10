Ажиотаж вокруг первого спектакля с Ефремовым после УДО объяснили

Людмила Поргина: Зрители соскучились по Михаилу Ефремову

Актриса Людмила Поргина объяснила ажиотаж вокруг первого спектакля с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения (УДО). Ее слова приводит «Газета.Ru».

Поргина заявила, что зрители соскучились по Ефремову и по-прежнему его любят. «Он провел столько лет в колонии, и вернуться на сцену — это была его мечта», — отметила артистка.

По словам Поргиной, актер справится с доверенной ему ролью в спектакле, поскольку не растерял свои навыки и не утратил талант. Она отметила, что Ефремов «выстоит», если его не будут «оскорблять и обзывать» в прессе.

«Я уверена, что он сейчас будет работать очень хорошо. Он ведь заявил, что больше не будет пить», — заключила Поргина.

Ранее руководитель PR‑агентства Роман Масленников заявил, что постановке «Без свидетелей» гарантирован успех. Он отметил, что Ефремов после УДО собрал бы полный зал даже с детской ролью.