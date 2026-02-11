Доходы России от экспорта свинины подсчитали

«Агроэкспорт»: Экспорт свинины и свиных субпродуктов из России вырос на 41%

По итогам минувшего года Россия смогла резко увеличить экспорт свинины и свиных субпродуктов. Об это сообщило ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

Соответствующий показатель вырос на 41 процент относительно 2024 года и достиг 940 миллионов долларов. Крупнейшими импортерами этой продукции оказались Белоруссия, Вьетнам, Китай, Гонконг (КНР), Казахстан и Монголия. Причем последняя нарастила закупки российской свинины на 18 процентов, потратив на эти цели 27 миллионов долларов.

По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам прошлого года суммарные доходы российских экспортеров от поставок свинины в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с показателем за позапрошлый год. За отчетный период они заработали в общей сложности 86,5 миллиона долларов. В результате Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок. Лидером рейтинга стала Испания, отправившая в КНР мясо на сумму 596,5 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошли Бразилия и Нидерланды.