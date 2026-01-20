Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

Экспорт российской свинины в Китай вырос в 1,6 раза по итогам 2025 года

По итогам 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от поставок свинины в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с показателем за 2024-й. О резком росте экспорта этого вида мяса в азиатскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период отечественные экспортеры заработали на продажах свинины в Китай в общей сложности 86,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель находился на уровне в 53,3 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев доходы увеличились на 33,2 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России войти в десятку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок. Впрочем, отставание от лидеров все еще остается значительным. Так, лидером рейтинга оказалась Испания, отправившая в КНР мясо на сумму 596,5 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Бразилия (369,7 миллиона) и Нидерланды (138,7 миллиона), а Дания с результатом в 135,7 миллиона расположилась на четвертой строчке.

Резкий рост экспорта российский свинины в Китай фиксируется на фоне падения спроса на внутреннем рынке. Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснял снижение интереса граждан к этому мясу изменением потребительского поведения. На этом фоне оптовая стоимость свинины в России к началу декабря в зависимости от части туши упала на 4-27 процентов в годовом выражении.