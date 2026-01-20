Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 20 января 2026Экономика

Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

Экспорт российской свинины в Китай вырос в 1,6 раза по итогам 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Ura.ru / Globallookpress.com

По итогам 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от поставок свинины в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с показателем за 2024-й. О резком росте экспорта этого вида мяса в азиатскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период отечественные экспортеры заработали на продажах свинины в Китай в общей сложности 86,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2024 году показатель находился на уровне в 53,3 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев доходы увеличились на 33,2 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России войти в десятку крупнейших поставщиков свинины на китайский рынок. Впрочем, отставание от лидеров все еще остается значительным. Так, лидером рейтинга оказалась Испания, отправившая в КНР мясо на сумму 596,5 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Бразилия (369,7 миллиона) и Нидерланды (138,7 миллиона), а Дания с результатом в 135,7 миллиона расположилась на четвертой строчке.

Резкий рост экспорта российский свинины в Китай фиксируется на фоне падения спроса на внутреннем рынке. Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснял снижение интереса граждан к этому мясу изменением потребительского поведения. На этом фоне оптовая стоимость свинины в России к началу декабря в зависимости от части туши упала на 4-27 процентов в годовом выражении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Российский фондовый рынок перешел к снижению

    Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

    Россия снизила закупки одного китайского девайса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok