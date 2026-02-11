Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
07:21, 11 февраля 2026Мир

Российский генконсул рассказал о проблемах релокантов в США

Генконсул РФ Марков: Многие релоканты в США находятся под угрозой депортации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Многие релоканты в США находятся под угрозой депортации, заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков, пишет РИА Новости.

По его словам, настроение у большинства из них не очень хорошее.

«В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что возвращение релокантов позволило укрепить российскую экономику, а также ее оборонный потенциал.

