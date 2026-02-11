Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

Греф: Чиновникам нужны не льготы, а позволяющие жить не по-нищенски зарплаты

В России нужно провести реформу оплаты труда госслужащих, которым необходимы не льготы, а достойные деньги, считает глава Сбербанка Герман Греф, отметивший, что им «нужно просто-напросто платить нормальную зарплату». Его слова приводит РБК.

Греф подчеркнул, что люди из-за своей натуры «все равно будут взвешивать, как разбогатеть», и от этого «никуда не деться». Тем не менее, размер оплаты труда на госслужбе не должен отсекать от нее тех, у кого нет денежных запасов, полагает он.

«Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее», — с иронией призвал топ-менеджер. «Люди должны получать столько, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни», — резюмировал он (цитата по ТАСС).

Высказывания Грефа прозвучали на Международном конгрессе госуправления. Там же он предупредил, что людям через пять-шесть лет придется привыкать к жизни среди роботов, а все банковские процессы в будущем будут автономизированы.