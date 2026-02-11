Греф предупредил о перспективе жизни среди роботов

Греф заявил, что все банковские процессы в будущем будут автономизированы

Все банковские процессы в будущем будут автономизированы, а работникам нужно будет только ставить задачи и искать выход из возникающих нестандартных ситуаций. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, по словам которого людям через пять-шесть лет придется привыкать к жизни среди роботов. Топ-менеджера цитирует ТАСС.

Человек с внедрением технологий искусственного интеллекта «превращается в "машину" высшего порядка», а «ИИ займется рутиной», объяснил Греф, уточнив, что произойдет высвобождение гигантского количества рабочей силы, и речь идет о положении дел до появления высшего искусственного интеллекта.

Ранее Греф отмечал, что через два-три года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, а также подавать и готовить еду.

Также, по его мнению, в ближайшие 10 лет появится как минимум Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект, а, возможно, и суперинтеллект, который «фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся семь математических уравнений».