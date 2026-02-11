В российском городе в борьбе с соседями мусорку обнесли колючей проволокой

Хабаровчане в борьбе с соседями обнесли мусорку колючей проволокой

В Хабаровске война с соседями дошла до обороны колючей проволокой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Соседские баталии развернулись на улице Лазо. Причиной разногласий стали мусорные баки, недостаток которых, несмотря на данные в реестре, испытывают жители двухэтажного дома. Не имея собственной площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), местные жители выкидывают мусор в баки у ближайшей высотки. Чтобы добраться до них, горожане перекинули через забор лестницу.

Соседи возмутились притязаниями на свою собственность и обнесли контейнеры колючей проволокой. Ограждение не испугало хабаровчан, и они проделали в ней дыру. Борьба за мусорки не осталась незамеченной: на жалобы пообещали отреагировать в администрации города.

В октябре прошлого года в Мюрюнском наслеге Якутии в связи с ремонтом единственного мусоровоза сельчан попросили не выкидывать мусор целую неделю. Ремонтные работы назвали плановыми.

Ранее в Тольятти конфликт из-за вывоза мусора сочли основанием для обращения в Верховный суд России. Вывозить отходы с одной из площадок ТКО перестали после благоустройства придомовой территории. Новые тротуары оказались не приспособлены к подъезду тяжелой спецтехники, а более легких мусоровозов у регоператора не нашлось.