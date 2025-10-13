Экономика
16:09, 13 октября 2025Экономика

Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

В якутском селе попросили неделю не выкидывать мусор из-за ремонта мусоровоза
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Власти якутского села Мюрюнский наслег попросили жителей в течение недели не выбрасывать мусор в контейнеры. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

«Воздержаться от выброса мусора в контейнеры» сельчан просят с 13 по 19 октября. Вывоз отходов приостановили в связи с ремонтом единственного в населенном пункте мусоровоза. Ремонтные работы называют плановыми, и просят жителей поселения соблюдать чистоту возле домов.

В Мюрюнском наслеге проживает почти шесть тысяч человек.

Ранее в Тольятти конфликт из-за вывоза мусора стал поводом для обращения в Верховный суд России. Споры затянулись на три года. Вывоз отходов прекратился после благоустройства придомовой территории. Новые тротуары оказались не приспособлены к подъезду спецтехники весом более 3,5 тонны. Мусоровозов с меньшей грузоподъемностью в парке регоператора нет. При этом выкатить контейнеры к дороге отказываются члены ТСН.

