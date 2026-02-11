Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 11 февраля 2026Мир

Лавров отказался быть добряком

Лавров пошутил, что его обижает репутация добряка в международной политике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что его обижает приписывание ему репутации «добряка» в международной политике. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Лавров отреагировал на предложение представителя КПРФ найти первого заместителя главы МИД, который будет играть роль «злого полицейского» в отношениях со странами Запада.

«Я уловил главное в вашем вопросе: вы мне не доверяете. Второе, что я уловил, что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно», — ответил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что отказ Донбассу и Крыму в праве на самоопределение является позором для ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

    Тарасова обвинила организаторов Олимпиады в уничтожении Гуменника

    Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

    Появилось новое видео задержания стрелка у российского техникума

    Москвичам предсказали усиление снегопадов в ближайшее десятилетие

    Лавров отказался быть добряком

    Назван срок запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok