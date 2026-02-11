Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

Лавров: Россия не будет подписывать невыгодный мир, но компромиссы возможны

Россия в рамках урегулирования украинского конфликта не будет подписывать невыгодный для Москвы мир. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Однако, по его словам, компромиссы в ходе урегулирования ситуации на Украине возможны.

«Невыгодный мир подписывать не будем. Президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России вместе с тем указал на позор ООН из-за Донбасса. Так он отреагировал на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение применимо в отношении Гренландии, но не в случае Крыма и Донбасса.