Экономика
17:00, 11 февраля 2026Экономика

Легкомысленный хомяк лишился денег из-за кабана-кибермошенника

Центробанк снял первую серию мультфильма «Изи деньги» о финансовой грамотности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: мультфильм «Изи деньги»

Российский Центробанк снял первую серию мультсериала «Изи деньги». По сюжету в первом эпизоде легкомысленный хомяк лишается денег из-за кабана-кибермошенника, пишет «Газета.ру».

Сюжет первой серии строится на том, что хомяк по имени Хома верит словам незнакомой утки о том, что «можно на изи поднять» деньги, а доход при этом составит 1000 процентов в день. В итоге Хома становится жертвой кабана-кибермошенника и отдает ему все свои сбережения.

Противоположность Хоме — расчетливый бобер Боба. Он кладет свою зарплату на накопительный счет и едет в отпуск на полученные проценты по вкладу.

О сериале от ЦБ стало известно в конце января. Героями «Изи деньги» стали легкомысленный хомяк Хома и расчетливый бобер Боба, также в мультсериале фигурируют белки-коллекторы.

Регулятор позиционирует сериал как просветительный проект о финансовой грамотности для подростков и молодежи. «На примере реальных жизненных ситуаций он покажет, как отличить выгодную финансовую возможность от обмана», — объяснили там.

