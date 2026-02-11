Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
08:55, 11 февраля 2026Мир

Макрон заявил о трусливом вздохе облегчения Европы из-за одного кризиса

Макрон: Европа трусливо вздохнула с облегчением после гренландского кризиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европа трусливо вздохнула с облегчением после преодоления гренландского кризиса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Politico.

Как отмечает издание, некоторые дипломаты предполагают, что отношения между Брюсселем и Вашингтоном вполне могут нормализоваться после гренландского кризиса, однако для некоторых лидеров нет пути назад к тому, как все было раньше.

«Когда мы преодолели худшую стадию [гренландского] кризиса, [Европа] трусливо вздохнула с облегчением», — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что были угрозы и запугивание, а затем Вашингтон внезапно отступил. По его словам, Европа посчитала, что все закончилось, однако об этом нельзя переставать думать ни на секунду, поскольку каждый день возникают новые угрозы.

Ранее Макрон заявил, что Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя. Президент Франции уточнил, что жители европейских стран ощущают отчаяние и не могут представить, как далеко США желают зайти.

