Модель из Кыргызстана в вещах дедушки и бабушки попала в список самых стильных людей Vogue

Кыргызстанская модель Исаева в вещах дедушки и бабушки попала в журнал Vogue

Модель из Кыргызстана Шадия Исаева, которая прибыла на Неделю моды в Сеуле в вещах дедушки и бабушки, попала в список самых стильных людей Vogue. Снимок появился на сайте издания.

Манекенщица попала на страницы журнала в национальном кыргызском чапане изумрудного оттенка с золотой вышивкой и пестром белом платке с красными маками.

В интервью телеканалу «Ала-Тоо 24» девушка рассказала, что идея образа появилась на четвертый день модных показов, когда она осознала, что полноценного национального костюма у нее нет. При этом единственными вещами, которые напоминали о ее родине, были перечисленные семейные реликвии. Исаева решила надеть их в память о предках.

Если бы у меня была возможность, я бы хотела показать нашу национальную очень красивую одежду с украшениями. Но у меня был только зеленый чапан от моего дедушки и белый платок от моей бабушки, который мне буквально год назад привез мой братик в Корею. Журналисты Vogue снимали стритстайл на улицах. Так получилось, что мой образ попал в кадр. Для меня это было очень неожиданно и приятно. Подумать не могла, что попаду на страницу Vogue. Опыт меня очень вдохновил Шадия Исаева модель

Ранее в феврале российская модель, которая попала на обложку Vogue, показала фото в бикини и вызвала ажиотаж. Звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова позировала на фоне заснеженных гор и сугробов.