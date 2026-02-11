На невесту Мика Джаггера напали в престижном районе Лондона

Невеста Мика Джаггера Мелани Хэмрик подверглась нападению в Лондоне

Невеста фронтмена культовой рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, бывшая балерина и хореограф Мелани Хэмрик рассказала, что подверглась нападению в районе Мэйфер, Лондон. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел около частного клуба на площади Беркли-сквер. По словам пострадавшей, двое неизвестных схватили ее сзади. На помощь пришли приятели Хэмрик, которые помогли ей отбиться. «Я потрясена и опечалена тем, что люди могут так обращаться друг с другом», — заявила возлюбленная Джаггера.

Издание отмечает, что в последнее время престижный район стал одним из худших в Лондоне по уровню грабежей и уличной преступности. По официальным данным, вероятность стать жертвой нападения в Мэйфере в 30 раз выше, чем в других районах столицы. Полиция привела статистику, согласно которой за минувший год в этом районе было совершено 115 грабежей на 1000 жителей.

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер состоят в отношениях с 2014 года, в 2023-м пара подтвердила информацию о помолвке. 82-летний музыкант и 38-летняя балерина воспитывают сына Деверо — восьмого ребенка Джаггера.