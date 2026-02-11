На сестру российского блогера Джарахова напали в Санкт-Петербурге

Джарахов раскрыл подробности нападения на сестру в Санкт-Петербурге

Российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов раскрыл подробности нападения на сестру в Санкт-Петербурге. Его слова приводит 78.ru.

Сестра блогера Эсмира приехала в Петербург из Москвы. Около полудня она ожидала такси у вокзала, когда к ней подошла незнакомка, схватила за сумки и стала кричать, что это ее вещи. После этого незнакомка ударила девушку по голове. По словам Джарахова, сестра пыталась позвать на помощь, однако люди проходили мимо. Впоследствии к ней все-таки подошли.

Сама девушка рассказала, что перед тем, как напасть, женщина стояла рядом около двух минут. Она ударила Эсмиру в тот момент, когда та начала повышать голос и к ней подъезжало заказанное такси.

«Я пытаюсь забрать чемодан, уже подошел сотрудник вокзала и придержал ее. Я в этот момент думала, что все, вышла на открытую парковочную зону и стою жду. Она стоит чуть поодаль от меня, он ее придерживает. Подъезжает таксист чуть левее, мне надо было пройти пару метров, я начала идти, и, видимо, мужчина отошел от нее, и она просто сзади подбегает, валит меня на пол, за волосы дергает», — рассказала девушка.

Эсмира смогла освободиться, когда приехавший таксист вышел из машины, забрал чемодан, а сестра комика прыгнула в автомобиль и уехала. После произошедшего она написала заявление в полицию.

Ранее участник команды КВН «Леон Киллер» Гарик Пекшев заявил, что его избили на съемках проекта.