10:18, 13 января 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал об избиении на съемках проекта

Звезда КВН Гарик Пекшев рассказал, что его избили битами на съемках проекта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrey Predelin / YouTube

Участник команды КВН «Леон Киллер» Гарик Пекшев заявил, что его избили на съемках проекта. Подробностями он поделился в интервью блогеру Андрею Пределину, запись их разговора доступна на YouTube.

Пределин рассказал, что в одном из номеров другие игроки КВН избивали Пекшева битами. «Мне удалось узнать, что, оказывается, тебя реально лупашили. Это не прикол», — обратился блогер к звезде КВН.

Пекшев подтвердил его слова. «Они (биты — прим. «Ленты.ру») были не прям уж деревянными. Был ли это пластик или прорезиненный пластик, не знаю, но били, дай бог. Потому что если сильно не бить, ничего не получится. И потом у меня вся спина была в синяках», — вспомнил он.

Ранее бывшая участница КВН Ольга Картункова призналась, что в прошлом ее доводили до слез оскорбления зрителей. Она рассказала, что недоброжелатели называли ее «жирной мразью» и «тварью».

