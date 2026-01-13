Звезда КВН рассказал об избиении на съемках проекта

Звезда КВН Гарик Пекшев рассказал, что его избили битами на съемках проекта

Участник команды КВН «Леон Киллер» Гарик Пекшев заявил, что его избили на съемках проекта. Подробностями он поделился в интервью блогеру Андрею Пределину, запись их разговора доступна на YouTube.

Пределин рассказал, что в одном из номеров другие игроки КВН избивали Пекшева битами. «Мне удалось узнать, что, оказывается, тебя реально лупашили. Это не прикол», — обратился блогер к звезде КВН.

Пекшев подтвердил его слова. «Они (биты — прим. «Ленты.ру») были не прям уж деревянными. Был ли это пластик или прорезиненный пластик, не знаю, но били, дай бог. Потому что если сильно не бить, ничего не получится. И потом у меня вся спина была в синяках», — вспомнил он.

