Напавший на техникум в Анапе подросток предупреждал об атаке

Подросток, напавший на техникум в Анапе, предупреждал об атаке

Подросток, напавший на техникум в Анапе, предупреждал о своем намерении напасть на учебное заведение. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 17-летний юноша за два дня до нападения опубликовал в своих соцсетях фото и видео преступников, атаковавших учебные заведения.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

В результате атаки один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.