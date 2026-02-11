Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Силовые структуры
15:17, 11 февраля 2026Силовые структуры

Напавший на техникум в Анапе подросток предупреждал об атаке

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Анапа»

Подросток, напавший на техникум в Анапе, предупреждал о своем намерении напасть на учебное заведение. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 17-летний юноша за два дня до нападения опубликовал в своих соцсетях фото и видео преступников, атаковавших учебные заведения.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

В результате атаки один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

