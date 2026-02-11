Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

14:32, 11 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности о стрелявшем возле российского техникума

Стрельбу в техникуме Анапы устроил студент, который учился там на автомеханика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Информация о стрелявшем возле техникума в Анапе появилась в Telegram-канале Mash.

По данным канала, стрелком оказался студент этого учебного заведения, который учился на автомеханика.

Также подростки сообщили о раненом охраннике, но официального подтверждения эта информация не получила. Уточняется, что стрелок был одет в черную рубашку и черные спортивные штаны.

Его задержали росгвардейцы. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы.

