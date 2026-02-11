Появились подробности о стрелявшем возле российского техникума

Информация о стрелявшем возле техникума в Анапе появилась в Telegram-канале Mash.
По данным канала, стрелком оказался студент этого учебного заведения, который учился на автомеханика.
Также подростки сообщили о раненом охраннике, но официального подтверждения эта информация не получила. Уточняется, что стрелок был одет в черную рубашку и черные спортивные штаны.
Его задержали росгвардейцы. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы.