Назван срок запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

Алиханов: Бывшие заводы Toyota и Volkswagen планируют запустить в 2026 году

Производство на бывших заводах Toyota и Volkswagen, которые ушли с российского рынка, планируют снова запустить в 2026 году. Такой срок назвал глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

«Это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области», — пояснил он. Алиханов подчеркнул, что в России практически все автомобильные заводы, ранее покинутые иностранными компаниями, вновь начали работать.

По словам министра, за 2025 год доля российских автомобилей на внутреннем рынке выросла с 45 до 56 процентов. Среди причин он назвал индексацию утилизационного сбора и изменение механизма его расчета для сегмента легковых машин.

Ранее стало известно, что россияне нашли способ покупать автомобили без уплаты утилизационного сбора. Как рассказал генеральный директор MIGTORG Александр Коротков, покупатели стали брать машины с минимальными повреждениями, а потом ремонтировать их. Это стало финансово выгодным решением, констатировал эксперт.