Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 11 февраля 2026Забота о себе

Названа раздражающая мужчин и женщин поза в сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Поза «69» оказалась самой раздражающей, как для мужчин, так и для женщин. К такому выводу пришли пользователи форума Reddit, пишет Metro.

Многие мужчины сошлись во мнении, что главная проблема позиции «69» — многозадачность. Участники обсуждения сравнили секс в такой позе с одновременным массажем. «Мне не нравится, когда чья-то промежность оказывается у меня перед лицом в то время как я получаю удовольствие», — объяснил один из пользователей.

Большинство женщин тоже заявили, что не любят эту позу. Они признались, что ни разу не получали оргазм в позиции «69», так как не могли сосредоточиться на ощущениях. «В итоге получается просто минет в неудобной позе, к тому же кто-то меня щекочет и я должна делать вид, что получаю от этого всего удовольствие», — пожаловалась участница обсуждения.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Ранее гинеколог Никки Рамскилл предупредила о неожиданном побочном эффекте длинных лобковых волос. По ее словам, иногда они вызывают жгучую и довольно сильную боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о компромиссах по Украине

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область РСЗО Vampire

    В Европе ЕС призвали перестать ныть и жаловаться

    Стало известно о планировании Украиной выборов по требованию США до 15 мая

    Названа причина расцвета неполной занятости в России

    Названа раздражающая мужчин и женщин поза в сексе

    Стало известно о смерти на СВО героя известного мема

    Белый дом сделал заявление о звонке Трампа в полицию из-за Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok