Врач предупредила о неожиданном побочном эффекте пышных лобковых волос

Гинеколог Никки Рамскилл рассказала, действительно ли пышные лобковые волосы могут спровоцировать боль. Об этом и других последствиях тренда на интимную прическу она побеседовала с изданием Metro.

Как отмечается в материале, пользователи соцсетей начали массово жаловаться на то, что кожа под лобковыми волосами начинает болеть, когда они становятся слишком длинными. «Они действительно могут загибаться назад, натягивать кожу или застревать в одежде и нижнем белье. Это постоянное вытягивание может ощущаться как острая, раздражающая боль, немного похожая на то, когда вас дергают за волосы на голове», — подтверждает Рамскилл.

По ее словам, когда волоски вытягиваются или сгибаются, происходит стимуляция крошечных нервов вокруг каждого фолликула, что и вызывает боль или повышает чувствительность.

Врач добавила, что при такой интимной прическе велика вероятность появления вросших волос, которые могут болеть, воспаляться и, возможно, провоцировать инфекцию. «Кроме того, лобковые волосы могут задерживать пот, бактерии и выделения, из-за чего в этой области пропадает ощущение чистоты», — добавила Рамскилл.

Чтобы избавиться от этих проблем, гинеколог посоветовала подстригать волосы в области лобка так, чтобы они не доставляли дискомфорта. «Волосы на лобке сами по себе не вредны для здоровья, они играют защитную роль, уменьшая трение и обеспечивая барьер против бактерий. Подстригать, удалять или оставлять волосы на лобке — это личное дело каждого, но если они начинают вызывать дискомфорт, стрижка может помочь решить проблему», — заключила она.

Ранее дерматолог Педро Вилас Боас заявил, что лобковые волосы обеспечивают дополнительную защиту от инфекций. По его словам, они снижают риск возникновения микроповреждений и раздражений кожи в интимных местах.