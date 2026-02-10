Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 10 февраля 2026Забота о себе

Врач предупредила о неожиданном побочном эффекте пышных лобковых волос

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Никки Рамскилл рассказала, действительно ли пышные лобковые волосы могут спровоцировать боль. Об этом и других последствиях тренда на интимную прическу она побеседовала с изданием Metro.

Как отмечается в материале, пользователи соцсетей начали массово жаловаться на то, что кожа под лобковыми волосами начинает болеть, когда они становятся слишком длинными. «Они действительно могут загибаться назад, натягивать кожу или застревать в одежде и нижнем белье. Это постоянное вытягивание может ощущаться как острая, раздражающая боль, немного похожая на то, когда вас дергают за волосы на голове», — подтверждает Рамскилл.

По ее словам, когда волоски вытягиваются или сгибаются, происходит стимуляция крошечных нервов вокруг каждого фолликула, что и вызывает боль или повышает чувствительность.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Врач добавила, что при такой интимной прическе велика вероятность появления вросших волос, которые могут болеть, воспаляться и, возможно, провоцировать инфекцию. «Кроме того, лобковые волосы могут задерживать пот, бактерии и выделения, из-за чего в этой области пропадает ощущение чистоты», — добавила Рамскилл.

Чтобы избавиться от этих проблем, гинеколог посоветовала подстригать волосы в области лобка так, чтобы они не доставляли дискомфорта. «Волосы на лобке сами по себе не вредны для здоровья, они играют защитную роль, уменьшая трение и обеспечивая барьер против бактерий. Подстригать, удалять или оставлять волосы на лобке — это личное дело каждого, но если они начинают вызывать дискомфорт, стрижка может помочь решить проблему», — заключила она.

Ранее дерматолог Педро Вилас Боас заявил, что лобковые волосы обеспечивают дополнительную защиту от инфекций. По его словам, они снижают риск возникновения микроповреждений и раздражений кожи в интимных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    На атакованной ВС России авиабазе под Киевом ликвидированы десятки бойцов

    Женщина вышла замуж за приговоренного к пожизненному сроку и забеременела от него

    Врач предупредила о неожиданном побочном эффекте пышных лобковых волос

    Сильное землетрясение произошло в Краснодарском крае

    На Западе заявили о новых уступках Украины

    Одна западная страна неожиданно захотела остановить финансирование Украины

    У должника на Украине конфисковали пень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok