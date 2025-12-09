Реклама

08:35, 9 декабря 2025Забота о себе

Объяснена важная роль лобковых волос

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Педро Вилас Боас заявил, что от лобковых волос зависит здоровье интимной зоны. Их важную роль он объяснил в разговоре с изданием Sapo.

Во-первых, по словам Боаса, благодаря лобковым волосам снижается риск возникновения микроповреждений и раздражения кожи при трении об одежду или о кожу партнера во время полового акта. Кроме того, они выполняют ту же функцию, что и волосы в носу, добавил доктор. «Лобковые волосы препятствуют проникновению микроорганизмов в естественные отверстия», — пояснил он.

Также специалист прокомментировал утверждение о том, что если брить интимную зону, то увеличится риск инфекций, передающихся половым путем. По его словам, это отчасти правда. Однако важно различать непосредственно кожные заболевания, такие как контагиозный моллюск или генитальные бородавки, и системные патологии: сифилис, гонорею, хламидиоз и ряд других.

Ученые доказали, что именно кожные инфекции могут передаваться через микротравмы, вызванные удалением лобковых волос, утверждает Боас. Правда, в этих же научных работах сказано, что на данную тему стоит провести дополнительные исследования, подчеркнул он.

Ранее венеролог Екатерина Кандинская предупредила о риске заразиться инфекциями от секс-игрушек. Такая ситуация возможна, если пренебрегать обработкой эротического аксессуара, предупредила она.

