Наука и техника
09:03, 11 февраля 2026

Опубликовано редкое фото Су-57

Летчик опубликовал редкое фото воздушной дозаправки истребителя Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал редкое фото воздушной дозаправки российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Еще вам редкого. Су-57 на испытании системы дозаправки», — говорится в публикации.

Судя по отметке на опубликованном снимке, данная фотография сделана 17 августа 2012 года.

Ранее Fighterbomber выложил в сеть редкий снимок дозаправки российского самолета Ил-86ВзПУ, который называют «самолетом Судного дня».

Также в феврале глава Минпромторга России Антон Алиханова заявил о том, что к истребителю Су-57Э есть большой интерес в странах Ближнего Востока, причем, по его словам, «уже есть, собственно говоря, контракты».

