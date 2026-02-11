Опубликовано редкое фото Су-57

Летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал редкое фото воздушной дозаправки российского истребителя пятого поколения Су-57.
«Еще вам редкого. Су-57 на испытании системы дозаправки», — говорится в публикации.
Судя по отметке на опубликованном снимке, данная фотография сделана 17 августа 2012 года.
Ранее Fighterbomber выложил в сеть редкий снимок дозаправки российского самолета Ил-86ВзПУ, который называют «самолетом Судного дня».
Также в феврале глава Минпромторга России Антон Алиханова заявил о том, что к истребителю Су-57Э есть большой интерес в странах Ближнего Востока, причем, по его словам, «уже есть, собственно говоря, контракты».