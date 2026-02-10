Опубликовано редкое фото «самолета Судного дня»

Летчик опубликовал редкое фото «самолета Судного дня» Ил-86

Процесс дозаправки российского самолета Ил-86ВзПУ (воздушный пункт управления), который называют «самолетом Судного дня», показали на фото. Редкий снимок опубликовал летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

На снимке, сделанном с борта самолета-заправщика, виден Ил-86ВзПУ. Самолет получает топливо через штангу для дозаправки.

«Не просто редкая, а очень редкая фотография дозаправки Ил-86, "самолета Судного дня". В миру он называется не так интересно, поэтому пусть будет так», — отметил автор.

Ил-86ВзПУ предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и одновременного управления Вооруженными силами в условиях различных конфликтов, включая ядерную войну. Летательный аппарат оснащен радиоэлектронным оборудованием для управления всеми видами войск. «Самолет Судного дня» отличается усиленной конструкцией, которая уменьшает последствия воздействия возможного ядерного взрыва.

В сентябре стало известно, что Воздушно-космические силы России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.