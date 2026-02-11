Отдыхающую на пляже мать арестовали из-за наркотиков в крови ее ребенка

Отдыхающую в палатке на пляже Испании женщину арестовали после обнаружения наркотиков в крови ее восьмимесячного ребенка. Об этом сообщило издание The Sun.

Полиция нашла 25-летнюю гражданку Великобритании, ее ребенка и 43-летнего испанца в палатке на побережье Коста-дель-Соль. Осмотрев младенца, офицеры посчитали, что тот выглядит ослабленным, и отвезли его в медицинский центр для исследования. Врачи установили, что мальчик недоедает, а анализы выявили у него наличие кокаина в организме.

После этого ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение, а его мать и ее партнера задержали. Они предстанут перед судом 11 февраля. Дальнейшую судьбу мальчика не раскрывают, в настоящее время он находится под наблюдением.

