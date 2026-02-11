Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
14:00, 11 февраля 2026Силовые структуры

Подросток с братом устроили жестокую расправу над гостем в российском городе

В Брянске осудили подростка за попытку убийства гостя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Брянский Следком»

В Брянске осудили подростка за попытку расправы над гостем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он осужден по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, ночью 21 июня 2021 года несовершеннолетний местный житель находился в гостях у своего брата в квартире на улице Есенина, где совместно с ним в ходе ссоры с другим гостем нанесли ему несколько ударов ножом в тело и конечности, а также множественные удары руками и ногами. После преступления нападавшие завернули мужское тело в покрывало и вынесли на улицу.

Пострадавший выжил благодаря прохожим, которые вызвали на место оперативные службы.

Суд приговорил подростка к 4,5 года воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении соучастника рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что расправившаяся с двумя проститутками россиянка получила приговор.

