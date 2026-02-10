Расправившаяся с двумя проститутками россиянка получила приговор

В Казани убившая 2 проституток женщина получила 10 лет колонии

В Казани Верховный суд Татарстана приговорил женщину к 10 годам лишения свободу за то, что она расправилась с двумя проститутками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре республики.

Фигурантка — Анна Рясная. Она признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, в июне 2019 и июле 2020 года осужденная входила в состав организованной группы и расправилась с несовершеннолетней работницей сферы интим-услуг и проституткой для того, чтобы скрыть причастность членов группы к совершению преступлений по статьям об организации занятия проституцией, похищении человека и другим.

Ранее сообщалось, что мошенница, представившаяся шаманом и психологом, вынудила россиянку стать проституткой ради снятия родовой порчи.

