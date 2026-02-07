Реклама

14:08, 7 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка стала проституткой ради снятия родовой порчи

Mash: Россиянку заставили заниматься проституцией ради снятия родовой порчи
Алина Черненко

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Мошенница, представившаяся шаманом и психологом, вынудила россиянку стать проституткой ради снятия родовой порчи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, жительнице Екатеринбурга Марии написала в соцсетях псевдопсихолог с ником «шаман Ли». Мошенница заявила, что на россиянке лежит проклятие, и попросила более миллиона рублей за его снятие.

У Марии такой суммы не было, и злоумышленница начала на нее давить. Она заставила девушку заниматься проституцией, убедив, что это единственный способ найти деньги. Для этого жертву отправили в Армению, обещая, что никто не узнает об ее источнике заработка.

Уточняется, что мошенницу уже задержали и отправили в СИЗО до 2 апреля.

Ранее жительница Белгородской области лишилась более четырех миллионов рублей, испугавшись семейного проклятия. Она обратилась за магической помощью после ссоры с сожителем, найдя гадалку в соцсетях.

