Появилась информации об общении студентки с матерью во время нападения на колледж в Анапе

Во время нападения на колледж в Анапе студенты прощались с родными в переписках

Во время нападения на Анапский индустриальный техникум (АИТ) студенты прощались с родными в переписках. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Одна из студенток писала: «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все. У нас ТЕРРАКТ в АИТе». Она рассказала, что слышит крики, сирену и тревогу.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов. Пока сообщается о пяти пострадавших.