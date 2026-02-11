Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:59, 11 февраля 2026Силовые структуры

Появилась информации об общении студентки с матерью во время нападения на колледж в Анапе

Во время нападения на колледж в Анапе студенты прощались с родными в переписках
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Во время нападения на Анапский индустриальный техникум (АИТ) студенты прощались с родными в переписках. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Одна из студенток писала: «Мамочка, я тебя очень люблю. Спасибо за все. У нас ТЕРРАКТ в АИТе». Она рассказала, что слышит крики, сирену и тревогу.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов. Пока сообщается о пяти пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Появился первый трехкратный победитель Олимпиады-2026

    Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

    Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

    Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

    Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

    Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

    Доходы России от экспорта свинины подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok