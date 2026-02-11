Появились данные о состоянии российских школьников после попытки одноклассницы поджечь их

Красноярские школьники после нападения подростка в стабильно тяжелом состоянии

Трое детей из школы № 153 в Красноярске остаются в стабильно тяжелом состоянии после попытки одноклассницы поджечь их. Такие данные о самочувствии пострадавших после нападения девушки-подростка появились у Telegram-канала Kras Mash.

Мать одного из российских учеников рассказала, что ее сыну пришлось пересадить часть кожи на обгоревшую спину. Материал, как утверждает женщина, взяли с его же ноги. Затем медики начнут восстанавливать кожу на поврежденной руке. Родительница подчеркнула, что ее ребенок постоянно принимает обезболивающие препараты.

В свою очередь заведующий городским ожоговым центром Владимир Мацкевич отметил, что врачи постоянно на связи с родителями. Кроме того, руководство больницы и Минздрав продолжают следить за ситуацией.

До этого сообщалось, что в Красноярске арестовали охранниц школы, где учащаяся напала на сверстников.

Об инциденте в школе № 153 в Красноярске стало известно 4 февраля. По неподтвержденной официально информации, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого она направилась в класс, где облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком.

Уточнялось, что после задержания подросток отказалась давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Предположительно, до нападения она подвергалась буллингу со стороны одноклассников из-за лишнего веса.