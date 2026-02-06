Стала известна судьба охранниц школы после поджога восьмиклассницей сверстников

В Красноярске арестовали охранниц школы, где девочка напала на сверстников

В Красноярске арестовали охранниц школы, где девочка напала на сверстников. Об этом сообщает ТАСС.

Они обвиняются по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным агентства, суд отправил под домашний арест сроком на 1,5 месяца двух охранниц из школы, где восьмиклассница напала на сверстников и подожгла их.

До этого МВД восстановило хронологию поджога детей в российской школе. В результате попытки красноярской школьницы сжечь сверстника пострадали пятеро детей. У мальчика, которого девочка облила бензином и подожгла, сильно обожжены спина, руки, шея и голова. Его состояние оценивается как тяжелое. Также ожоги зафиксированы еще у двоих школьников, включая нападавшую. Кроме того, двоих подростков госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По неподтвержденной официально информации, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения, а затем пришла в класс, где облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности поджога российской школьницей сверстников.