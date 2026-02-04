Реклама

12:42, 4 февраля 2026

МВД восстановило хронологию поджога детей в российской школе

В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в школе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из школы, расположенной в Центральном районе, о том, что восьмиклассница бросила в кабинет с учениками горящую тряпку, а после ударила несколько учеников молотком.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram, что в результате попытки красноярской школьницы сжечь сверстника пострадали пятеро детей. У мальчика, которого девочка облила бензином и подожгла, сильно обожжены спина, руки, шея и голова. Его состояние оценивается как тяжелое. Также ожоги зафиксированы еще у двоих школьников, включая нападавшую. Кроме того, двоих подростков госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По неподтвержденной официально информации, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения, а затем пришла в класс, где облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком.

