06:00, 11 февраля 2026Из жизни

Пропавшая девушка оставила после себя змеиную кожу и привела деревню в ужас

В Индии в комнате пропавшей девушки нашли змеиную кожу в ее одежде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pachi Bagiolita / Shutterstock / Fotodom

В Индии родственники нашли в комнате пропавшей девушки змеиную кожу, аккуратно завернутую в одежду. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в округе Аурайя, штат Уттар-Прадш. Когда родственники девушки обнаружили на кровати в ее комнате полутораметровую змеиную шкуру, они пришли в ужас и в панике вызвали полицию. По деревне быстро распространились слухи, что девушка стала жертвой сверхъестественных сил или сама превратилась в нагу — мифическую женщину-змею.

Однако, как установило расследование, загадочное исчезновение оказалось далеким от мистики. По данным полиции, это был спланированный побег с возлюбленным. Девушка намеренно оставила змеиную кожу, чтобы ввести всех в заблуждение и предотвратить поиски.

Начальник полицейского участка Аджай Кумар назвал побег «драмой в стиле кино». Телефон пропавшей взят под наблюдение, полиция ищет ее.

Ранее сообщалось, что пропавшую девушку из Индии нашли в пещере спустя несколько месяцев после исчезновения. Она вела себя как змея: ползала по земле и быстро шевелила языком, высовывая его изо рта.

