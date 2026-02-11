Раскрыта серая схема российского чиновника с ушедшей за копейки землей

На Кубани идет обыск в администрации Славянского района из-за махинаций с землей

На Кубани раскрыта серая схема главы имущественного управления Александра Сороколета из-за махинаций с землей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, сейчас в здании администрации Славянского района идет обыск. Правоохранители заинтересовались продажей восьми участков стоимостью более 15 миллионов рублей, ушедших за копейки частным лицам.

Отмечается, что с начала 2026 года возбуждено шесть уголовных дел за мошенничество при покупке муниципальных участков.

