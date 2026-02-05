В российском регионе высокопоставленный чиновник оказался на допросе

Задержан глава Департамента сельского хозяйства Чукотского АО Кощеев

Правоохранители задержали главу Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (АО) Павла Кощеева. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, подробности дела неизвестны, однако, по словам источника, чиновник вызвал интерес силовиков из-за его работы в другом регионе до того, как он получил назначение в правительстве Чукотки.

Отмечается, что Кощеев отстранен от должности на время проведения следственных мероприятий.

