Появились подробности о деле задержанных высокопоставленных чиновников российского города

Первому замглавы Сергиева Посада предъявили обвинение в коррупции

Задержанным первому заместителю главы Сергиева Посада, четырем сотрудникам администрации города и трем предпринимателям следователи предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В зависимости от степени участия высокопоставленные чиновники обвиняются в получении взяток, мошенничестве, даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год задержанные похищали деньги, выделенные на борьбу с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от подрядчика за подписание актов и увеличение объема работ. Сумма взяток достигла четырех миллионов рублей. Также замглавы и другие обвиняемые присваивали деньги, выделенные на завышенные премии сотрудникам. Первому заместителю инкриминируют еще и взятку в 855 тысяч рублей за покровительство.

О задержании обвиняемых сообщалось ранее в феврале.