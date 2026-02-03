Высокопоставленные чиновники российского города задержаны ФСБ

ФСБ задержала первого замглавы Сергиева Посада и других чиновников за хищение

В Сергиевом Посаде сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города и ряд других чиновников за хищение бюджетных средств. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители также задержали начальника управления сельского хозяйства администрации и двоих его подчиненных, а также депутата городского округа. Другие подробности по делу пока не раскрываются.

Ранее в Краснодаре суд отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она подозревается в организации коррупционных схем с участием членов своей семьи.