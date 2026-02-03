Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 3 февраля 2026Силовые структуры

Высокопоставленные чиновники российского города задержаны ФСБ

ФСБ задержала первого замглавы Сергиева Посада и других чиновников за хищение
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Сергиевом Посаде сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы города и ряд других чиновников за хищение бюджетных средств. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранители также задержали начальника управления сельского хозяйства администрации и двоих его подчиненных, а также депутата городского округа. Другие подробности по делу пока не раскрываются.

Ранее в Краснодаре суд отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она подозревается в организации коррупционных схем с участием членов своей семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Надвигающуюся на Землю C/2026 A1 разорвет

    Бузова дала совет недовольным актерам

    Москвичей предупредили о редком явлении до конца февраля

    В России предложили восстановить смертную казнь

    Посреди галереи московского ТЦ нашли мертвого мужчину

    Зеленский рассказал о визите генсека НАТО в момент самого масштабного удара ВС России

    Отцу-одиночке из российского города грозит до 10 лет за издевательства над детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok