16:10, 11 февраля 2026

Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kirill Borisenko / Wikipedia

Российский бронеавтомобиль «Буран», который редко попадает в объективы, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фотографии можно увидеть «Буран» с маскировочной сетью, которой прикрыли крышу машины. Утверждается, что автомобиль запечатлели в зоне СВО.

Многоцелевой бронеавтомобиль построен на базе грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Ключевой особенностью рамной машины стала модульная конструкция корпуса. «Буран» может нести пассажирские, грузовые и специализированные модули. Автомобиль с дизельным двигателем мощностью 215 лошадиных сил развивает скорость более 100 километров в час.

В октябре стало известно, что разведывательную химическую машину РХМ-8 на шасси бронеавтомобиля «Тигр» впервые применили в ходе учения ОДКБ «Барьер-2025». Машина несет 12 единиц аппаратуры для обнаружения гамма-излучения, токсичных химикатов и биологических патогенных агентов. Полученные данные обрабатываются в автоматическом режиме.

