Машину РХМ-8 на шасси «Тигра» впервые применили на учениях «Барьер»

Разведывательную химическую машину РХМ-8 на шасси бронеавтомобиля «Тигр» впервые применили в ходе учения ОДКБ «Барьер-2025». Об этом сообщило Минобороны России.

Совместное формирование радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медобеспечения ОДКБ отработало действия по ликвидации источников биологических угроз в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Учения прошли на полигоне Фахрабад в Таджикистане.

«Впервые в ходе учений ОДКБ применялась разведывательная химическая машина РХМ-8 на базе бронеавтомобиля "Тигр", оснащенная новейшими приборами радиационной, химической и биологической разведки», — сообщили в Минобороны.

Специалисты совместного формирования проводили санитарную обработку прибывающих в лагерь беженцев и дезинфекцию автомобилей, а также отрабатывали действия при создании зоны обсервации.

РХМ-8 получила 12 единиц аппаратуры и приборов для обнаружения гамма-излучения, токсичных химикатов и биологических патогенных агентов. Также РХМ-8 может вести метеонаблюдение. Все собранные данные обрабатываются в автоматизированном режиме.

В августе источники «Известий» сообщили, что подразделения беспилотных летательных аппаратов создали в войсках РХБ защиты. Дроны используют для обработки техники и личного состава.