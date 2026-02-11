Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:55, 11 февраля 2026Наука и техника

Перечислены риски при покупке восстановленного iPhone

iPhones: Восстановленные неофициально iPhone могут быстро сломаться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

На рынке можно найти в продаже неофициально восстановленные смартфоны Apple, покупать которые опасно. Об этом сообщает профильное издание iPhones.

Авторы объяснили, что Apple ремонтирует бывшие в употреблении iPhone и повторно выводит их на рынок — подобные устройства можно покупать. Однако часто в продаже появляются телефоны, которые были отремонтированы или восстановлены неофициально. В материале специалисты перечислили риски при покупке подобных гаджетов.

В отличие от восстановленных официально, отремонтированные кустарным образом аппараты не имеют никакой гарантии. Журналисты рассказали, что крайне часто их покупатели сталкиваются с проблемами — на iPhone могут не работать Face ID или дисплей, возникают проблемы с аккумулятором и прочими компонентами устройства.

«Соблазн купить восстановленный iPhone, который дешевле нового, но при этом практически не отличается от него и имеет такую же гарантию, всегда есть», — отметили авторы. По их словам, неофициально восстановленный смартфон может сломаться через несколько месяцев после покупки, и ремонтировать его не захотят ни в одном серьезном сервисном центре.

В начале февраля корпорация Apple начала продавать восстановленные смартфоны серии iPhone 16. Модели доступны со скидкой 12-22 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Генсек НАТО назвал три ключевых элемента гарантий безопасности для Украины

    Слон напал на российских туристов на Шри-Ланке

    В Совфеде обвинили ВСУ в ударах по жилым домам на Украине

    Авария парализовала движение в части Москвы

    Гоблин пожаловался на англичан-дебоширов на курорте

    В РЖД призвали остановить закупки устаревших вагонов

    Перечислены риски при покупке восстановленного iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok