iPhone начали продавать со скидкой

MacRumors: Apple начала продавать восстановленные iPhone 16 со скидкой

Корпорация Apple начала продавать восстановленные смартфоны серии iPhone 16. На это обратило внимание издание MacRumors.

Восстановленные смартфоны — бывшие в употреблении телефоны, которые были официально отремонтированы Apple и запущены обратно в продажу. В начале февраля американская компания начала продавать девайсы серии iPhone 16, которые вышли осенью 2024 года. Смартфоны стоят дешевле новых iPhone — примерно на 12-22 процента.

Так, iPhone 16, доступный за 799 долларов (61 тысяча рублей), можно купить за 619 долларов (47 тысяч рублей). Телефон iPhone 16 Plus стал стоить 699 долларов (54 тысячи рублей) вместо 899 долларов (68 тысяч рублей), iPhone 16 Pro – 759 долларов (58 тысяч рублей) вместо 999 долларов (76 тысяч рублей), iPhone 16 Pro Max — 929 долларов (71 тысяча рублей) вместо 1199 долларов (92 тысяч рублей).

Восстановленные устройства уже появились в продаже в официальных магазинах Apple в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. Скорее всего, в ближайшие недели подобные смартфоны будут доступны по всему миру.

Ранее в «AliExpress СНГ» рассказали, что Xiaomi Poco X7 Pro был самым продаваемым в России смартфоном в 2025 году. В топ-3 также попали Xiaomi Redmi Note 14 Pro и OnePlus 13.